Dead Space Remake: data di uscita ufficiale e nuovo trailer

EA Motive ha annunciato che Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La data di uscita è stata confermata tramite un comunicato stampa da Phillippe Ducharme, Senior Producer del titolo.

“Sviluppare questo remake è stato molto divertente per noi di Motive“, ha detto l’esponente del team di sviluppo. “Perché siamo veri fan del franchise e vogliamo trattarlo con il rispetto che merita. È stato altrettanto emozionante vedere le reazioni dei giocatori mentre li portiamo in questo viaggio nello sviluppo con noi”. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che mostra i progressi fatti dal gioco.

Dead Space Remake: ritorna uno degli horror sci-fi più amati

Ducharme ha spiegato che i passi in avanti fatti nello sviluppo sono soddisfacenti e questo permetterà non solo di entrare presto in versione Alpha, ma anche di rispettare la data di uscita appena annunciata.

Dead Space è stato lanciato per la prima volta nel 2008 per PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco era ambientato a bordo della nave stellare mineraria USG Ishimura e aveva come protagonista Isaac Clark, un ingegnere chiamato a investigare su un misterioso guasto e che si trova costretto poi a vivere in prima persona una terribile minaccia.

L’equipaggio della nave è stato massacrato da una forza misteriosa e la sua compagna, Nicole, è scomparsa da qualche parte a bordo. Il remake punta a riprendere ovviamente la storia originale, ma arricchirà la narrativa con qualche elemento preso dai due sequel, oltre a rendere il gameplay più vario e moderno.

