DAZN ti fa un regalo: guarda Milan-Napoli Gratis

Per la prima volta dal 1996 verrà trasmessa una partita del campionato italiano senza costi. DAZN ha appena annunciato che Milan-Napoli sarà disponibile in diretta streaming gratis per tutti. In pratica, senza un abbonamento attivo, potrai vedere il match gratuitamente collegandoti alla piattaforma martedì 29 ottobre alle 20:45.

Questa novità arriva mentre è attiva l’offerta a 19,90€ al mese, per i primi 3 mesi. Inoltre, nasce dall’opportunità offerta dal pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti dal servizio di live streaming sportivo per la trasmissione del campionato di Serie A Enilive fino al 2029. In pratica, questo accordo permette alla piattaforma di trasmettere fino a 5 partite su 380 a stagione in chiaro e gratuitamente.

DAZN ha annunciato questa novità gratis proprio in queste ore: “Il primo big match della stagione 2024/2025 scelto è dunque quello di San Siro con la data del 29 ottobre 2024 che entra così di diritto nella storia del calcio italiano segnando una svolta per la trasmissione della Serie A Enilive“.

DAZN renderà disponibile gratis Milan-Napoli

Buone notizie per chi non ha un abbonamento attivo alla piattaforma che detiene i diritti per la Serie A Enilive. Infatti, DAZN ha annunciato che Milan-Napoli sarà disponibile a tutti gratis. Il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, ha spiegato:

Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni del grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande.

Tutti potranno collegarsi a partire dalle 19:45 quando a scendere in campo per le analisi prepartita e le interviste a fine gara sarà Diletta Leotta. Ai microfoni per la telecronaca ci saranno Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Inoltre, eccezionalmente ci sarà DAZN Serie A Show per il postpartita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme all’allenatore della Nazionale Italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco.

Come vedere la partita gratis

Per vedere la partita Milan-Napoli su DAZN gratis devi registrarti. Vai sul sito ufficiale e inserisci il tuo indirizzo email. Potrai così seguire la diretta senza abbonamento dalla tua smart TV o sul tuo smartphone.

Cosa stai aspettando? Goditi questo match senza spendere un centesimo. Ti ricordiamo che al momento è anche attiva l’offerta a 19,90€ al mese per i primi 3 mesi. Hai ancora 2 giorni di tempo per approfittarne.