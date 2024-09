DAZN taglia il costo del suo abbonamento per attirare più clienti

DAZN, la piattaforma di streaming live e on demand, ha deciso di posizionarsi tra i servizi più economici tagliando il costo del suo abbonamento con l’intento di attirare più clienti. Purtroppo però a beneficiarne non siamo noi utenti italiani, ma gli abbonati francesi.

Infatti, l’abbonamento annuale per seguire la nuova stagione della Ligue 1 risulta essere il 33% più economico. Dopo il suo debutto in Francia nel dicembre 2020, il “Netflix dello sport” ha sempre cercato di proporre una vasta quantità di contenuti.

Ed è stato proprio durante l’estate 2024 che DAZN ha acquisito i diritti a trasmettere le partite della Ligue 1, potendo così trasmettere 8 partite su 9 al giorno fino al 2029. Davvero niente male se confrontato con il listino italiano che permette di seguire tutta la Serie A Enilive.

DAZN abbatte il costo del suo abbonamento per gli utenti francesi

Gli utenti francesi possono essere soddisfatti da questa notizia. DAZN ha abbattuto il costo del suo abbonamento. Infatti, invece di 29,99, la formula Unlimited avrà un costo mensile di 19,99€. Una buona notizia per tutti coloro che in Francia amano lo sport e cercavano un buon servizio per seguire la propria squadra del cuore.

La programmazione sportiva offerta da questo servizio non si ferma certo alla Ligue 1. Infatti, accedendo alla sua piattaforma, un abbonato francese può anche seguire il basket, i combattimenti di MMA, la Champions League Femminile e la Jupiler Pro League belga. Diciamo che il prezzo, se paragonato a quello italiano, è decisamente conveniente adesso.

Infatti, un utente medio italiano, per abbonarsi a DAZN Standard deve affrontare una spesa di 34,99€ al mese per seguire tutte le partite della Serie A Enilive. Se si accontenta di 3 partite a giornata in coesclusiva allora c’è DAZN Goal Pass a 13,99 al mese che include anche tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con LaLiga e il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile e tutti gli Highlights di Serie A Enilive.

Chi è titolare di una carta Poste può beneficiare di un 5% di sconto sull’abbonamento a DAZN.