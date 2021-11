DAZN: cosa cambia con lo stop alla condivisione degli account

Stop alla condivisione degli account DAZN? Con questa notizia, per adesso pubblicata come indiscrezione da un autorevole quotidiano italiano, sembra che il servizio di streaming stia per mettere in atto un cambiamento epocale finora pubblicizzato come un punto di forza.



Stop alla condivisione degli account su DAZN?

Sembra, infatti, che i dirigenti dell'azienda stiano valutando lo stop alla condivisione degli account DAZN a partire dalla metà di dicembre. Secondo le informazioni pubblicate in rete, lo stop della condivisione degli account non permetterebbe più la possibilità di guardare contemporaneamente una partita su due dispositivi, com'è invece possibile ancora oggi.

Nel momento in cui la funzionalità venisse interrotta in via definitiva, si potrà continuare a guardare contemporaneamente un contenuto tra due persone solo se collegate alla stessa rete internet. Nel momento in cui lo stop dovesse essere operativo, ogni utente avrà l'opportunità di esercitare il recesso entro 30 giorni.

In attesa di una dichiarazione ufficiale da parte di DAZN, la novità per quanto riguarda la condivisione degli abbonamenti comporterebbe due importanti vantaggi per l'azienda: il crollo verticale degli account pirata – un punto che trova d'accordo anche i big dei club sportivi – ed evidentemente una impennata degli abbonanti anche in previsione dell'arrivo del supporto alla risoluzione 1080p.