DAZN: partite in 1080p su TV e set-top-box da metà novembre

DAZN, secondo quanto appreso dalle ultime indiscrezioni condivise online, starebbe per ultimare i preparativi tecnici utili per offrire agli utenti le partite di Serie A con risoluzione video pari al FullHD. Il nuovo profilo dovrebbe essere integrato sulla piattaforma a cominciare da metà novembre.

DAZN ormai pronto per accogliere il FullHD

Molto probabile che le gare in 1080p comincino ad essere fruibili partendo dalla 13° giornata di Serie A (distribuita fra il 20 ed il 22 novembre). In caso di possibili ritardi, si potrebbe iniziare direttamente dal turno successivo.

Per godere al meglio della trasmissione in streaming offerta da DAZN sarà importante fare affidamento su una connessione stabile e veloce, che supporti la ricezione delle immagini in FullHD su TV e set-top-box. Altrimenti, meglio accontentarsi del sempre pronto 720p (problemi tecnici permettendo).

Il cambiamento era nell'aria già da diverse settimane: facile supporre che si tratti anche di un modo per riconquistare la fiducia degli utenti. Questi ultimi, in più di una circostanza, hanno avuto motivi per lamentarsi del servizio a pagamento messo a loro disposizione dallo staff di DAZN.