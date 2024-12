DAZN, ricevi un mese gratis con la promo Carta Giovani Nazionale

Un mese di DAZN gratis: è la nuova promo Carta Giovani Nazionale, dedicata agli utenti con meno di 35 anni, valida fino al 24 dicembre in occasione del Calendario dell’Avvento lanciato dalla piattaforma.

Un mese gratis di DAZN: come riscattarlo

Ottenere un mese di DAZN gratis è semplicissimo. Per prima cosa, è necessario essere titolari di Carta Giovani Nazionale, una misura promossa dal dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili, insieme al Servizio Civile Universale e rivolta ai soli cittadini tra i 18 e i 35 anni.

La Carta è gratuita e digitale e può essere richiesta online, in pochi minuti, tramite l’applicazione IO. Tantissimi gli sconti offerti, in diverse categorie: dal trasporto all’intrattenimento, dallo sport ai corsi, abbonamenti, biglietti, ingressi e molto altro.

Dal 1° al 24 dicembre è attiva la nuova promozione legata al Calendario dell’Avvento: ogni giorno, uno sconto o un’offerta diversa. Tra queste c’è anche DAZN, che permette a tutti i titolari di una Carta Giovani Nazionale di ottenere un mese senza alcun costo di abbonamento, per guardare il meglio dello sport in diretta streaming.

Per riscattare il codice, è necessario collegarsi alla sezione dedicata alla promozione e generarlo. Dopodiché, basta attivarlo tramite il portale dazn.com/redeem entro il 28 febbraio per avere il primo mese di DAZN Standard offerto dalla piattaforma, senza alcun costo. Non è possibile riscattare la promo in caso di abbonamento già attivo.

Dopo il primo mese, il prezzo dell’abbonamento tornerà a prezzo di listino, ma è possibile richiedere disdetta in qualsiasi momento attraverso l’area dedicata nell’account. È possibile generare il codice sconto fino al 24 dicembre, ma puoi riscattarlo entro il 28 febbraio 2025.