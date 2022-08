DAZN: ecco il palinsesto della stagione 2022-2023

DAZN, il colosso dello streaming live e on demand sportivo, ha da poco annunciato ufficialmente il nuovo palinsesto della stagione 2022-2023. I contenuti che verranno trasmessi in diretta sono davvero tantissimi e sono capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli amanti dello sport.

Se ancora non ti sei abbonato al servizio cosa aspetti? Registra subito un account su DAZN e inizia a godere dei tanti privilegi che l’iscrizione ti riserva. A partire da 29,99 euro al mese potrai vedere tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League, la Serie BKT, la Liga, l’NFL e molto altro sport.

Scopriamo quindi tutti i contenuti che saranno disponibili per la stagione 2022-2023. Si prospetta un anno davvero entusiasmante con tantissime novità e contenuti sempre avvincenti. Vediamo tutto ciò che il colosso dello sport in streaming ha da offrirti.

DAZN: tutta l’offerta sportiva 2022-2023

DAZN ha in serbo un’ottima offerta sportiva per la stagione 2022-2023. Ovviamente, come già anticipato, non possono mancare tutte le partite della Serie A TIM, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. Abbiamo poi tutta la Serie BKT, la Liga Spagnola in esclusiva e tutta l’Europa League. Ecco l’elenco completo del nuovo palinsesto:

Serie A TIM;

Serie BKT;

Liga Spagnola;

Europa League;

Conference League;

Libertadores;

FA CUP;

Carabao Cup;

Copa Sudamericana;

MLS;

Serie A Femminile;

Campionato Primavera;

UEFA Women’s Champions League;

Canale tematico Juventus;

Canale tematico FC Internazionale;

Canale Tematico AC Milan;

RedBull TV;

Eurosport 1HD;

Eurosport 2HD;

UFC;

Boxe;

NFL.

A questo si aggiungono altri contenuti speciali realizzati in esclusiva da DAZN. Nel suo comunicato ufficiale, pubblicato pochi giorni fa, oltre ad aver elencato tutto il palinsesto 2022-2023, la società ha anche rivelato i contenuti originali:

Agli eventi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di contenuti originali DAZN, con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app come “Il Ragazzo Gioca Bene”, dedicato alla storia di Francesco Flachi e “W Sabatini – Salvezza 7 per cento”, sull’impresa della Salernitana. Nuovi episodi dei format “Day Off”, “Culture” e “1vs1” che continueranno a raccontare i grandi protagonisti del calcio da una prospettiva unica e inedita, e ancora, “FEDI” che porterà gli spettatori a scoprire la passione per il calcio degli italiani attraverso il racconto delle città e “My Skills feat Cronache di Spogliatoio”, per chi vorrà scoprire tutti i segreti tecnici dietro le azioni di gioco dei grandi campioni di calcio. Infine, quest’estate ci sarà anche l’occasione per i tifosi di entrare nel vivo nei ritiri delle squadre di calcio e scoprire la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A TIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.