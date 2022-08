DAZN: ecco il modo migliore per contattare l'assistenza clienti

DAZN è il servizio di streaming sportivo che ti permette di vedere in diretta i migliori eventi in esclusiva. Anche quest’anno se vuoi assistere alla nuova stagione di Serie A TIM 2022/23 devi avere un abbonamento attivo a questa piattaforma. A disposizione hai due piani:

DAZN Standard che ti permette di collegare fino a 2 dispositivi contemporaneamente connessi alla sessa rete WiFi;

che ti permette di collegare fino a contemporaneamente connessi alla sessa rete WiFi; DAZN Plus che ti permette di collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, 2 connessi alla stessa rete WiFi e 4 in portabilità.

Ovviamente per vedere bene gli eventi in streaming live e on demand su DAZN è necessario avere una buona connessione entro certi parametri. Altrimenti risulta davvero difficile, se non impossibile, fruire dei contenuti in maniera comprensibile, soprattutto quando questi sono in diretta.

Nondimeno, può sempre arrivare il momento in cui si ha la necessità di dover contattare l’assistenza. Potrebbe trattarsi di un problema oppure una richiesta di ulteriori informazioni specifiche. A volte potremmo anche necessitare di una consulenza per attivare il servizio.

Qualsiasi sia il motivo per cui è necessario che contatti l’assistenza clienti, in questo articolo ti diremo qual è il modo più semplice, veloce e migliore per farlo con DAZN. Il nostro consiglio è quello di salvarti questo articolo nel caso ti servisse per il futuro.

DAZN: come contattare l’assistenza clienti

DAZN mette a disposizione una serie di canali per contattare la sua assistenza clienti. Va da sé che se hai problemi specifici o richieste un po’ più personali ti sconsigliamo la ChatBot e la Live Chat. Molto meglio, invece, percorrere queste 2 modalità decisamente più comode e immediate:

WhatsApp attivo tutti i giorni dalle 8 alle 23 al numero +39 3406473487, dove potrai scrivere qualsiasi cosa e ricevere assistenza in tempi brevi. Utile quando abbiamo bisogno di aiuto e il numero telefonico non è attivo;

attivo tutti i giorni dalle 8 alle 23 al numero +39 3406473487, dove potrai scrivere qualsiasi cosa e ricevere assistenza in tempi brevi. Utile quando abbiamo bisogno di aiuto e il numero telefonico non è attivo; Numero telefonico +39 0282958308 attivo da lunedì a venerdì dalle 14 alle 23 e nei weekend dalle 12 alle 23. Per poter parlare con un operatore basterà seguire le istruzioni della voce guida, in base anche alla richiesta o al problema che abbiamo.

