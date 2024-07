DAZN gratis o scontato del 50%: torna la promo Carta Giovani Nazionale

Nuovi aumenti (il terzo, dall’inizio del 2024) per gli abbonamenti DAZN, in vista del palinsesto 2024/2025. Ma c’è ancora una possibilità per risparmiare: chi ha meno di 35 può infatti usufruire delle nuove promozioni legate alla Carta Giovani Nazionale, che mettono a disposizione 3 mesi gratis oppure scontati del 50%.

La Carta Giovani Nazionale è un’iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili, insieme al Servizio Civile Universale. Si può richiedere facilmente tramite l’app IO e dà accesso a tutta una serie di agevolazioni, sconti e promozioni.

Come ricevere 3 mesi DAZN gratis con Carta Giovani Nazionale

Tra le promozioni disponibili con Carta Giovani Nazionale c’è anche quella DAZN, che qualche giorno fa – in occasione della presentazione del nuovo palinsesto sportivo e dell’aumento dei prezzi – ha annunciato anche il ritorno dell’iniziativa dedicata ai giovani. Due iniziative, a dire il vero, entrambe però limitate a chi sottoscrive un abbonamento annuale (con pagamento in 12 mesi).

La prima riguarda il piano “Start”: sfruttando la promozione, infatti, i primi 3 mesi sono REGALATI dalla stessa DAZN; i nove mesi successivi di abbonamento avranno poi un costo di 11,99 euro al mese. La seconda si rivolge al piano “Standard”: in questo caso i primi 3 mesi, anziché gratuiti, sono scontati del 56%, ovvero 15,49 euro al mese. L’abbonamento proseguirà poi all’attuale prezzo di listino di 34,99 euro.

Entrambe le promozioni sono valide fino al 30 settembre e possono essere attivate seguendo le istruzioni riportate sull’app IO: per chi è già titolare di Carta Giovani Nazionale, basterà collegarsi all’elenco delle agevolazioni, cercare “DAZN” e sottoscrivere un abbonamento tramite il link fornito all’interno della stessa app. Chi non è titolare, può richiedere la propria Carta online in pochi minuti. Requisito fondamentale, oltre ovviamente ad avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, è non essere già abbonato alla piattaforma.