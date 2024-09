DAZN e Carta Giovani Nazionale: risparmia quasi 200€ sull'abbonamento Standard

Hai meno di 35 anni? Con la Carta Giovani Nazionale puoi risparmiare oltre 190 euro sull’abbonamento annuale a DAZN. È infatti attiva una nuova promozione limitata, valida soltanto fino a domenica 22 settembre, rivolta a tutti i titolari di CGN che permette di sottoscrivere un abbonamento al piano annuale DAZN “Standard” a prezzo scontato per tutti i 12 mesi. Vediamo come funziona la promozione nel dettaglio.

DAZN e Carta Giovani Nazionale: le promozioni

Cos’è Carta Giovani Nazionale? Si tratta di una misura pensata per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili, insieme al Servizio Civile Universale. È gratuita e può essere richiesta autonomamente tramite l’app IO. Il vantaggio principale di questa Carta sono gli sconti e le agevolazioni che offre: dai viaggi in treno e autobus ai corsi, dagli abbonamenti ai biglietti del cinema.

Sono due le collaborazioni attive tra Carta Giovani Nazionale e DAZN. La prima, in scadenza il 30 settembre, era stata lanciata questa estate: abbonandosi al piano “Start”, i primi 3 mesi sono gratuiti e offerti da CGN, mentre i nove mesi successivi hanno un costo di 11,99 euro al mese. Recentemente, è stata aggiunta una seconda promozione, valida fino il 22 settembre che permette di risparmiare sull’abbonamento al piano “Standard”.

Il pacchetto combinato CGN e DAZN offre i primi 3 mesi a soli 15,49 euro al mese; i restanti nove mesi, invece, avranno un costo di 19,90 euro mensili. Considerando che, di listino, un mese di abbonamento DAZN “Standard” costa 34,99 euro, il calcolo è presto fatto: aderendo alla promozione Carta Giovani Nazionale si risparmiano più di 190 euro all’anno.

Come attivare la promo DAZN e CGN

Come attivare la promozione? Chi è già titolare di una Carta Giovani Nazionale può collegarsi all’apposita sezione relativa alle agevolazioni presente nell’app IO, cercare DAZN e sottoscrivere l’abbonamento tramite il link fornito. Se, invece, non hai ancora una CGN puoi iscriverti gratuitamente e online, direttamente dall’applicazione. Può richiederla solamente chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.