DAZN: come ottenere il rimborso automatico

Diciamo che DAZN, lato trasmissione, non ha iniziato bene la nuova stagione 2022/23 della Serie A TIM. Dopo le prime partite si sono già fatti avanti i primi problemi per i quali molti abbonati hanno lamentato l’impossibilità di vedere l’evento in corso. Per questo la società ha assicurato:

Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, DAZN provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi.

Come indicato in questo comunicato ufficiale, non tutti gli abbonati sono stati colpiti dal disservizio. Nello specifico, le problematiche si sono verificate domenica 14 agosto 2022 quando diversi clienti DAZN non sono riusciti a vedere i match in programma a causa di un problema tecnico che dipendeva dal servizio e non dalla loro connessione.

Proprio per questo l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM), in una lettera aperta alla società, aveva chiesto che DAZN si attivasse al più presto per provvedere un rimborso a tutte le vittime di questi disservizi. Non solo, ma la richiesta chiedeva anche che venisse fatto attraverso modalità semplificate e quasi automatiche.

Se sei tra questi utenti che hanno avuto problemi, vediamo insieme come puoi ottenere un rimborso del 25% sul canone mensile pagato e un ulteriore indennizzo del 25% per il danno subito. Ovviamente il prezzo varierà a seconda dell’abbonamento DAZN attivo, se Standard o Plus.

DAZN: come ottenere rimborso e indennizzo

Seguendo le indicazioni di AGCOM, DAZN invierà ai clienti il rimborso e il relativo indennizzo in maniera quasi automatica. In altre parole tu dovrai fare relativamente poco per ottenerli. Infatti, nei prossimi giorni, a partire da martedì 23 agosto e fino a martedì 6 settembre, inizieranno e proseguiranno le operazioni.

Ogni utente interessato riceverà una mail all’indirizzo associato al proprio abbonamento con conferma di rimborso. Stando a quanto dichiarato dalla società, l’accredito della somma stabilità “avverrà secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante il rilascio di voucher“.

Ovviamente molti utenti si staranno chiedendo se questi problemi continueranno per tutta la stagione. La buona notizia è che DAZN ha chiarito la situazione specificando che questo è stato un evento straordinario e che non dovrebbe più ripetersi. Ecco la dichiarazione ufficiale:

La natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica ed ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming.

Perciò anche tu che stai pensando di abbonarti a questo servizio non dovresti preoccuparti troppo. I disagi avvenuti il 14 agosto sono stati solo un episodio. La società ha promesso che sta continuando a migliorare il suo servizio e, soprattutto, i suoi server.

