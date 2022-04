DAZN: addio account condivisi e al via trattativa Sky

Pare proprio che le trattative tra Sky e DAZN si sono riaccese in merito a un possibile ritorno di quest'ultimo tra i canali disponibili agli abbonati della Pay TV. Ovviamente i due colossi dello sport starebbero lavorando affinché questa possibilità sia attuabile già dalla prossima stagione.

Ad aver rivelato la news qualche giorno fa è stato il noto quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore che, in un suo articolo, ha proprio affrontato questa eventualità viste anche le difficoltà che ci sono state tra DAZN e TIMVISION.

Infatti, proprio TIM si era detta insoddisfatta dai risultati ottenuti dalla partnership con DAZN. In occasione dell'incontro con gli azionisti e la presentazione dei piani futuri dell'azienda, TIM non aveva apprezzato molto il numero di utenti che si erano iscritti al pacchetto della sua TV.

L'attrito più importante in questa diatriba è stata, a detta di TIM, la poca chiarezza di DAZN in merito alla pratica degli account condivisi. Nondimeno, il colosso dello streaming sportivo ha dichiarato ufficialmente che dalla prossima stagione le politiche in tal senso si faranno ancora più restrittive.

DAZN: confermato l'addio agli account condivisi

Purtroppo chi è solito condividere il proprio account DAZN con amici o parenti che non abitano sotto lo stesso tetto dovrà mettersi il cuore in pace. Infatti, la società ha confermato ciò che aveva dichiarato qualche mese fa, più precisamente a dicembre 2021, l'amministratore delegato Veronica Diquattro:

Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l'abbonamento è personale e non cedibile, la concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il nostro obiettivo, comunque, resta sempre quello di fornire un'esperienza flessibile all'utente e quindi introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare.

Nuove trattative con Sky

A ciò si aggiunge però una bella notizia per chi è abbonato a Sky. Infatti, sembra proprio che le due società siano in trattativa. DAZN quindi, se tutto dovesse andare in porto, potrebbe tornare disponibile su Sky come app su Sky Q oltre a un paio di canali lineari dedicati alla trasmissione delle partite della Serie A TIM, esclusiva del colosso dello streaming sportivo.

Attualmente però non abbiamo notizie certe. Infatti, si tratta solamente di voci, comunque fondate. Perciò, nulla di certo, ma nemmeno un sogno campato per aria. Tempo al tempo, come si suol dire, e presto avremo ulteriori informazioni se non alcune conferme, come in molti sperano.