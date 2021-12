DAZN conferma: addio alla doppia utenza degli account condivisi

Brutte notizie dal fronte DAZN, ma come ci si poteva aspettare. Infatti, pare proprio sia arrivata la conferma, tanto attesa quanto preoccupante, che molti utenti non volevano mai sentire. In pratica, dal 2022 il servizio a pagamento di video streaming online ha deciso di dire stop agli account condivisi bloccando la doppia utenza a meno che l'utente non decida di effettuare un upgrade al costo del suo abbonamento attraverso una o più tariffe che saranno a breve introdotte.

DAZN: tante novità in vista per il 2022 tra cui lo stop alla doppia utenza e il gaming

Sono in programma parecchie novità per il 2022. Infatti Veronica Diquattro, amministratore delegato di DAZN, in occasione di un'intervista a Milano Finanza, ha annunciato diverse novità che nel 2022 saranno, molto probabilmente, aggiunte tra i servizi offerti dalla piattaforma. In un elenco spiccio le possiamo sintetizzare con scommesse, biglietti, e-commerce, gaming e sembra anche che Amazon sia interessato a una possibile collaborazione.

A queste si aggiunge una novità certa e sicura per la quale non ci sono dubbi da parte di DAZN. Il servizio di streaming online vieterà la doppia utenza per combattere il fenomeno degli account condivisi. Una pratica che permette a diversi utenti di risparmiare parecchio sul costo dell'abbonamento, condividendo l'accesso al servizio con amici e parenti così da dividere il prezzo in parti uguali.

DAZN avrebbe da tempo denunciato un uso non corretto della funzione Doppio Schermo, tanto che ora sembra arrivata la resa dei conti con l'arrivo del nuovo anno. Ecco quanto ha dichiarato Diquattro a Milano Finanza:

Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l'abbonamento è personale e non cedibile, la concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il nostro obiettivo, comunque, resta sempre quello di fornire un'esperienza flessibile all'utente e quindi introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare.

Quindi dovremo aspettarci nuove formule di abbonamento per DAZN che sicuramente, con qualche soldo in più, permetteranno l'utilizzo della funzione Doppio Schermo, la cosiddetta doppia utenza. Intanto ci sono anche novità dal fronte Netflix che aumentando i prezzi dei piani di abbonamento ha costretto Sky a fare altrettanto.