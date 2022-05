DAZN: 10 euro di sconto se non sospendi l'abbonamento

L’estate è sempre più vicina e oltre alle vacanze si fermerà anche il campionato italiano della Serie A TIM. Così diversi appassionati di sport che hanno scelto DAZN per non perdersi nemmeno una partita metteranno in pausa il loro abbonamento.

Una scelta in totale economia, visto che molto probabilmente non fruiranno più del servizio, perché interessati solo al calcio e non agli altri sport. Un’opzione interessante fruibile però solo per coloro che hanno attivato l’abbonamento direttamente sul sito di DAZN.

Tutti gli altri, che invece ne fruiscono tramite attivazione su terze parti, come Amazon e Apple, non potranno disdire temporaneamente il servizio per poi riprenderlo quando tornerà il campionato di Serie A TIM.

Ecco perché, spinta anche dalle indicazioni di AGCM, che non vede di buon occhio questa condizione penalizzante per alcuni, DAZN ha trovato una soluzione quantomeno interessante e che questi utenti potranno scegliere.

DAZN: se non puoi sospendere l’abbonamento avrai uno sconto

Molti utenti, sottoscrivendo l’abbonamento a DAZN direttamente dal sito ufficiale, possono decidere in qualsiasi momento di mettere in pausa il servizio per un tempo determinato.

Accedendo al proprio account personale solo alla pagina internet di DAZN basta cliccare su “Il mio Account” e selezionare “Metti in pausa e sospendi pagamento“. Qui l’utente può inserire la data di riattivazione del servizio. Durante il periodo di sospensione, a partire dalla data del successivo rinnovo, il cliente non avrà più accesso ad alcun contenuto.

Invece, per chi questa opzione non è contemplata perché ha sottoscritto l’abbonamento tramite terze parti, DAZN ha previsto uno sconto di 10 euro per tutto il periodo di fermo del campionato della Serie A TIM. Oltre a ciò, il colosso dello streaming sportivo, tramite AGCM, ha fatto sapere che incrementerà la varietà di contenuti anche con proposte on demand legate agli interessi di questi utenti.

Considerato che la richiesta si fonda, oltre che sull’impossibilità per causa non imputabile a DAZN Limited di implementare la funzione pausa per gli utenti Amazon e Apple, anche sul cambiamento e sulla trasformazione dell’offerta DAZN con un innalzamento qualitativo e quantitativo della programmazione che prevede un aumento significativo dei programmi on demand (disponibili quindi per l’utente in qualsiasi momento anche al di fuori della stagione sportiva in senso stretto) con la conseguente riduzione di interesse degli utenti per la funzione pausa.

Inoltre, nella stessa nota, pubblicata sul bollettino del 16 maggio 2022 di AGCM, viene spiegato meglio nei dettagli questo provvedimento identificando il valore dello sconto e per quanto tempo limite può essere applicato:

Vista la comunicazione del 17 marzo 2022 con la quale DAZN Limited, […] ha chiesto la revisione degli impegni […] concernenti gli utenti che hanno sottoscritto il proprio abbonamento a DAZN attraverso fornitori terzi di servizi di pagamento (Amazon, Google e Apple, nel proseguo, i 3PP), ed ha proposto, stante l’impossibilità, per causa a lei non imputabile, di addivenire all’estensione della funzione pausa per gli utenti Amazon e Apple, […] con riferimento a tali clienti […] offrendo agli utenti appena citati, per l’estate 2022, un gift code del valore di 5 euro al mese per un massimo di due mesi mantenendo attivo per lo stesso periodo l’account dell’utente che richieda il gift code.

Tutti gli altri, invece, potranno sospendere l’abbonamento a DAZN scegliendo personalmente la data di riattivazione.

