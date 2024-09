Davvero iPhone è il migliore? Samsung Galaxy A55 5G lancia la sfida

La sfida tra iPhone e Samsung non è mai finita e probabilmente non finirà mai. È chiaro che la differenza tra la mela morsicata e il colosso coreano e che il primo non produce smartphone per gli utenti che non vogliono spendere troppo. L’esempio più lampante è Samsung Galaxy A55 5G che oggi puoi acquistare su eBay a soli 324,90 euro, invece che 499,90 euro.

Dunque siamo di fronte a uno sconto del 35% che ti permette di risparmiare 175 euro sul totale. A un prezzo del genere un iPhone non lo trovi nemmeno ricondizionato. Eppure ti garantisco che questo smartphone si presenta con delle caratteristiche strabilianti che non hanno nulla da invidiare ai top di gamma di qualsiasi brand.

Samsung Galaxy A55 5G vince la sfida con tutti

Dunque sì, anche se è difficile paragonare due smartphone che costano uno la metà dell’altro possiamo dire che Samsung Galaxy A55 5G vince la sfida con qualsiasi cellulare. In questa versione che ti segnalo il potente processore Octa-core viene supportato da 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e offrono prestazioni eccezionali. Non dovrai preoccuparti della memoria dato che avrai a disposizione 256 GB.

Ha un bellissimo display Super AMOLED da 6,6 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento 120 Hz. Gode di una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP per foto sensazionali e fotocamera frontale da 32 MP per i selfie. Potrai avvalerti del secondo slot per la scheda Sim oppure inserirci una scheda microSD fino a 1 TB per aumentare la memoria interna. E poi gode di una batteria gigante da 5000 mAh che non ti farà mai rimanere a terra.

Per il rapporto qualità prezzo non puoi trovare uno smartphone migliore di questo. Quindi fai alla svelta, vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A55 5G a soli 324,90 euro, invece che 499,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.