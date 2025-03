Daredevil - Rinascita sta facendo impazzire tutti: dove vederlo in streaming

La prima stagione di Daredevil – Rinascita è da poco disponibile e sta già riscuotendo un enorme successo. La nuova serie TV firmata Marvel Television sta letteralmente facendo impazzire tutti. Ma dove è possibile vedere i nuovi episodi in streaming? Come saprai, a detenere i diritti di tutti i contenuti Marvel è Disney+. Quindi è questa piattaforma ad avere a catalogo questa nuova serie TV.

Disney+ è la casa delle produzioni esclusive non solo Marvel, ma anche Disney, Pixar, Star Wars, Star, National Geographic e molto altro ancora. Si tratta di una piattaforma di streaming live e on demand davvero molto apprezzata e con un ricco e succoso catalogo tutto da gustare. Inoltre, grazie al parental control ognuno nella famiglia ha accesso ai contenuti adatti alla sua età.

Non perderti assolutamente la prima stagione di Daredevil – Rinascita, disponibile dal 5 marzo 2025. Infatti, questo titolo rientra nelle novità programmate da Disney+ per marzo 2025. Cosa stai aspettando? Abbonati adesso per gustarti ogni singolo episodio di questa avvincente ed emozionante serie TV.

Daredevil – Rinascita: trama imperdibile e cast stellare

Daredevil – Rinascita vanta una trama veramente imperdibile ed emozionante. “Matt Murdock, un avvocato cieco con abilità potenziate, lotta per la giustizia con il suo movimentato studio legale. Intanto, il boss criminale Wilson Fisk porta avanti i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate emergono, entrambi si ritrovano in un’inevitabile rotta di collisione”, narra la sinossi ufficiale.

I produttori esecutivi di questa sensazionale serie TV sono Kevin Feige e Louis D’Esposito. Anche il cast non scherza: Charlie Cox è Daredevil, Jon Bernthal è Frank Castle, Vincent D’Onofrio è Wilson Fisk e Sandrine Holt è Vanessa Fisk. Poi abbiamo anche Margarita Levieva, Michael Gaston, Harris Yulin, Arty Froushan, Ryan Ward, Michael Gandolfini, Clark Johnson e Nikki Michelle James