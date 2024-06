Da Xiaomi inizia l'ultima settimana della No IVA Week

In casa Xiaomi è iniziata l’ultima settimana del No IVA Week, la promozione che prevede interessanti offerte su numerosi prodotti del marchio asiatico. Gli sconti termineranno alle 9:59 del mattino di lunedì 17 giugno o fino ad esaurimento scorte.

Prima dell’elenco di offerte ancora disponibili, confermiamo che tutti i prodotti godono delle spese di spedizione gratuite. Tra questi si annoverano smartphone, accessori vari e prodotti per la casa.

Le migliori offerte di Xiaomi per la promo No IVA Week

Resta sugli scudi il Redmi Note 12: il modello da 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM è in offerta a 147,45 euro invece di 279,90 euro, per un risparmio superiore a 132 euro.

In offerta anche i modelli più recenti, Redmi Note 13 e Redmi Note 13 Pro: il primo, in configurazione 6+128 GB, è in offerta a 163,85 euro, per effetto dello sconto di 36 euro prezzo consigliato di 199 euro; il secondo modello, venduto nella versione 8+128 GB, è proposto a 270,41 euro anziché 329,90 euro, per un risparmio di 59,49 euro.

Per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla categoria Smart Life, segnaliamo gli auricolari Redmi Buds 4 Active con custodia di ricarica inclusa a 32,77 euro anziché 69,99 euro, per uno sconto dunque di oltre il 50%.

A quasi metà prezzo si trova inoltre il Mi Router 4A White, ora disponibile a 16,38 euro contro i 29,99 euro richiesti inizialmente.

Ottima offerta infine per lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 White, su cui è possibile risparmiare oltre 94 euro per un prezzo finale di 155,72 euro.

Per tutte le altre offerte, collegati alla pagina della No IVA Week di Xiaomi.