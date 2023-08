Da prendere ORA: powerbank con presa Schuko in promo lampo su Amazon

Questo spettacolare powerbank è unico nel suo genere. Infatti, oltre a diversi ingressi USB, integra anche una vera e propria presa Schuko per collegare quello che mai penseresti. Ad esempio, puoi attaccare direttamente il caricatore del PC, grazie a un supporto massimo di carico che arriva a ben 90W!

In promo lampo, da Amazon puoi portarlo a casa a 76€ circa appena adesso, se non è già finito: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Dimentica le altre batterie portatile, questa è unica nel suo genere. A disposizione hai:

2 ingressi USB di tipo A;

1 porta USB C per la ricarica super rapida;

per la ricarica super rapida; 1 vera e propria presa Schuko, come quelle a muro che hai a casa.

Proprio quest’ultima caratteristica rende esclusivo questo prodotto. Avrai la possibilità di collegare i tuoi prodotti per alimentarli o ricaricarli, anche quelli che non hanno un cavo USB, ma una spina standard. Potrai, ad esempio, usarla per ricaricare il tuo computer portatile mentre sei fuori casa.

Nonostante il grandissimo potenziale, risulta comunque un prodotto particolarmente compatto e quindi facile da avere sempre con sé. non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e fai un ottimo affare, approfittando di questa offerta lampo: completa al volo il tuo ordine per avere questo eccezionale powerbank con presa Schuko a 76€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, durerà solo per poche ore o fino ad esaurimento delle unità disponibili.

