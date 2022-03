Da oggi partono i preordini per iPhone SE (2022) e iPad Air 5G

Finalmente ci siamo: dopo mesi di rumors e indiscrezioni, finalmente Apple ha tenuto un nuovo keynote speciale in cui ha svelato i prodotti per il 2022. Non sono arrivati i famigerati iPhone 14, così come non abbiamo visto i MacBook Air riprogettati. L'azienda di Cupertino ha però svelato iPhone SE (2022), iPad Air 5G e il Mac Studio con Studio Display.

Questi device si potranno preordinare sul sito della mela a partire da oggi pomeriggio alle ore 14:00 (ora italiana) ma ricordiamo che le spedizioni partiranno nel corse della prossima settimana. Gli utenti riceveranno questi prodotti soltanto venerdì 18 prossimo.

iPhone SE (2022) e non solo: si possono preordinare dalle 14:00

iPhone SE (2022) : questo è il midrange 5G più economico dell'azienda. Si parla di un telefono avente il medesimo design di SE (2020) – e di iPhone 8, quindi – ma è stato aggiornato sotto la scocca. Troviamo un SoC Bionic A15 e il supporto per le reti di quinta generazione e c'è anche un vetro protettivo più resistente (da non confondere con il Ceramic Shield di iPhone 13). Presenta una singola fotocamera sulla scocca ma è dotato di un nuovo algoritmo e degli stili fotografici già visti sull'ultima line-up. Quanto costa? 529€ con memoria da 64 GB (e RAM da 4 GB).

iPad Air 5G : il tablet di fascia media è stato aggiornato solo dal punto di vista delle prestazioni. C'è solo una nuova colorazione celestina che sostituisce l'azzurrina (ma anche quella verde) di due anni fa e il SoC Apple Silicon M1. I prezzi partono da 699€ per la versione 64GB solo WiFi.

Mac Studio : difficile trovare un PC desktop così potente in circolazione. Disponibile in due configurazioni (con M1 Max e M1 Ultra), con potenza massima (fronte GPU) di 128 GB. Dotato di una pletora di porte, si presenta come una macchina eccellente per i professionisti dell'imaging. I prezzi partono da 2349€ per la variante con M1 Max.

Studio Display: ufficiale il primo monitor "low cost" della mela dopo anni. Certo, 1799€ (prezzo base) sono tanti, ma è un valore decisamente inferiore ai 6999€ richiesti per il Pro Display XDR. Potete configurarvelo con una serie di chicche hardware al momento dell'acquisto ma attenzione al supporto che sceglierete: non potrete cambiarlo nel tempo.

Avete già scelto uno di questi prodotti o state aspettando le altre novità della mela, come l'Air di nuova generazione, la gamma iPhone 14 e gli iPad Pro con display Mini LED?