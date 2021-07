No, niente Instagram per un attimo: qui i filtri son di troppo. Niente Picsart, nessuna gallery da aprire, nessun effetto da applicare. Facciamo un passo indietro e fidati: può regalarti un piacere impagabile. Facciamo un passo all'indietro, uscendo dallo schermo, tornando nel polpastrello, correndo sul dito, scorrendo il sistema nervoso fino al cervello e solleticando infine la fantasia. Se le tue sinapsi sanno ancora eccitarti con qualcosa che è al di qua del display, allora provaci: posa un pennello su una tela. Questa tela. 20×20, tanto per cominciare e per avere un perfetto formato Instagram. Se oggi tutto ciò è a metà prezzo e se stai leggendo queste righe, un motivo c'è: pulsione, forse, o magari destino.

10 tele e poi su Instagram

11,99 euro per avere a disposizione 10 tele. Cotone 100%, senza acidi, grammatura 280GSM e spessore di 2,5mm. Una tela bianca di fronte alla quale non servirà ragionamento alcuno, dove nessuno scroll potrà distrarti e dove solo la creatività avrà diritto di dire la sua. Un mondo davvero tuo, per una volta, senza che notifiche, icone o schermi lucidi possano dettarti ritmi e standard. Una tela bianca, che per qualcuno è sintomo di resa e per altri è l'inizio di un percorso. Cosa sarà per te? Non lo potrai sapere fin quando non ci sarai di fronte:

Ci sono sconti che consentono di risparmiare e altri che consentono di scoprire. Questa offerta ti mette davanti ad entrambe le opportunità: un costo irrisorio per avere davanti 10 quadrati bianchi da riempire di significati, colori, sfumature. Post-produzione, hashtag, messaggi, tag e quant'altro potrai aggiungerli dopo, quando avrai l'irrefrenabile pulsione di scattare quella 20×20 particolarmente ben riuscita per riportarla nel 1×1 dove Instagram chiede il tuo apporto.

Instagram uccide la creatività? No, giammai. Ma spesso la sopisce dietro filtri che rendono le foto tutte uguali, le inquadrature tutte simili, i soggetti tutti standard. Invece dentro di te c'è molto altro da esplodere. Il vero valore è lì, cercalo. Quel che accade su Instagram, spesso nasce su Instagram nel momento dell'upload. Con questa tela, invece, quel che porterai su Instagram nascerà dentro di te. Fidati: lo apprezzeranno anche su Instagram.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

