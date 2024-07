Da Google Foto a iCloud: arriva il tool per trasferire direttamente i file

Trasferire le proprie foto da Google Foto a iCloud sarà più semplice: è infatti in arrivo il tool fornito dall’iniziativa open-source Data Transfer Project, portato avanti dalla Data Transfer Initiative, che ha come obiettivo proprio quello di semplificare i trasferimenti tra diverse piattaforme.

Come funziona il trasferimento da Google ad Apple?

Il nuovo strumento sarà disponibile a partire dalla prossima settimana – indicativamente tra il 15 e il 21 luglio – e, in base alle linee guida disponibili sulle rispettive pagine di supporto di Google e Apple, consentirà di importare in modo semplice e diretto immagini, album e video.

Uno strumento che si rivela molto utile, ad esempio, quando si cambia dispositivo, aggiungendo un ulteriore livello di portabilità tra due servizi e sistemi operativi così diversi (eppure simili) tra loro.

Il trasferimento, specificano le due aziende, non implica che i file verranno eliminati da Google Foto ma verrà invece creata una copia. Sono supportati i file standard (Jpeg, Heic, Png, Gif, Tiff, Bmp per le foto, Mp4 e Mov per i video), mentre restano esclusi Motion Photos, Live Photos e Ricordi. I file Raw, che in genere sono più pesanti, verranno trasferiti su iCloud Drive.

Apple ha spiegato ai propri utenti che verrà loro inviata un’e-mail di conferma al termine del trasferimento, mentre Google ricorda che potrebbero volerci da poche ore ad alcuni giorni, a seconda della dimensione complessiva dei dati trasferiti.

Le fotografie e i video importati appariranno su iPhone direttamente nell’app Foto, inseriti in un album dedicato che riporta la data del trasferimento effettivo. I due colossi confermano che verranno importati anche i metadati dei file, tra cui nome, descrizione, tipo e posizione.