Da 514€ a 329€: questa LAVATRICE 10Kg ha tutto quello che serve!

Se la tua vecchia lavatrice ha deciso di tirare le cuoia recentemente, non disperare. Arriva l’offerta bomba Amazon che ti farà risparmiare ben 185,00€ sul modello Smart Inverter CS 1410TXME/1-S di Candy! In altre parole, la pagherai solamente 329,00€.

Tutte le caratteristiche della lavatrice Candy

Innanzitutto, sarai felice di sapere che la sua classe energetica A ti permette di ridurre significativamente i consumi energetici, fino al 51% in meno rispetto ai modelli di classe G, risparmiando sulla bolletta e non solo!

Andando più sul tecnico, il suo “motore Inverter” permette alla lavatrice di operare in modo efficiente e stabile, garantendo prestazioni ottimali con un livello di rumorosità ridotto al minimo, permettendoti di effettuare i tuoi lavaggi anche durante la notte, senza disturbare la tranquillità della casa.

E con i suoi 16 programmi di lavaggio, ti consente di trattare ogni tipo di tessuto con la massima cura, dai capi delicati a quelli sportivi. Ogni programma è stato studiato per garantire risultati impeccabili, adattandosi alle diverse esigenze del tuo bucato. Inoltre, se hai poco tempo, i cicli rapidi offrono la possibilità di lavare in modo veloce ed efficace, perfetti per i capi leggermente sporchi o quando sei di fretta.

Non manca neanche la partenza ritardata: una funzione pensata per offrirti la massima comodità nella gestione del tempo. Puoi programmare la lavatrice fino a 24 ore in anticipo, in modo da far partire il ciclo di lavaggio nel momento più conveniente per te, organizzando meglio la tua giornata e di avere il bucato pronto esattamente quando ne hai bisogno!

Rendi la tua lavanderia personale super completa grazie a questa incredibile lavatrice Candy ad appena 329,00€!