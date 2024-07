Da 159€ a 78€: la PISCINA di Intex a un prezzacio per il Prime Day!

Se vuoi trasformare il tuo giardino in un parco acquatico, questo Prime Day di Amazon è perfetto. Tra i migliaia di sconti disponibili, vi sono anche le ottime piscine di Intex. Il modello rettangolare da 300x200x75cm è scontatissimo. Inizialmente il suo prezzo si attesta sui 159,00€ ma ora, grazie allo sconto, la potrai prendere per soli 78,99€! Scopriamo, ora, tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche.

Tutte le caratteristiche della piscina Intex

Grazie a una struttura progettata per un assemblaggio rapido, potrai goderti la tua nuova oasi di relax in pochissimo tempo. La robusta intelaiatura in acciaio, trattata per resistere alla corrosione, offre una base solida e duratura, mentre le pareti laterali, realizzate in PVC a triplo strato, sono estremamente resistenti agli strappi e alle perforazioni. In soli 30 minuti, la tua piscina sarà pronta per essere riempita e goduta.

Inoltre, il PVC SuperTough utilizzato per la realizzazione di questa piscina offre un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli sbalzi di temperatura.

Con una capacità di 3834 litri, la piscina Intex 28272NP offre ampio spazio per tutta la famiglia e gli amici, anche grazie alla forma rettangolare le sue dimensioni generose (300x200x75 cm)!

Risparmia ben -80,01€ per la piscina Intex e prendila ora che costa solamente 78,99€, rispetto al prezzo di partenza di 159,00€. In altre parole, pagherai questa piscina il -50% in meno!