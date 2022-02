Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass: annuncio ufficiale imminente?

Non solo l'arrivo, ormai praticamente scontato, delle versioni PS5 e Xbox Series X/S, ma adesso per Cyberpunk 2077 sembrano aprirsi le porte anche per il debutto su Xbox Game Pass. Il giornalista Tom Warren, seguito da altri utenti su Twitter, ha segnalato infatti che la scheda del gioco sul Microsoft Store riporta adesso la dicitura “Cloud Gaming Enabled with Game Pass Ultimate“, che non necessità certo della traduzione.

Cyberpunk 2077 next-gen e persino su Game Pass: ci siamo?

Ricordiamo che alle 16 di oggi si terrà l'evento CD Projekt RED in cui si parlerà delle novità future per il gioco: dando per certa la conferma delle versioni PS5 e Xbox Series X/S, che potrebbero debuttare oggi stesso con un upgrade gratuito, alla lista delle indiscrezioni si aggiunge adesso anche il possibile inserimento su Xbox Game Pass, con tanto di supporto al cloud gaming per giocarlo anche su smartphone e tablet.

E non finisce qui, perché la macchina delle indiscrezioni afferma che ci sarebbe anche una demo gratuita in arrivo, legata proprio alle versioni next-gen di Cyberpunk 2077: evidentemente un modo per dare l'opportunità ai giocatori di farsi un'idea delle novità previste con questa edizione.

Tutte risposte che avremo tra meno di un'ora, nel corso dell'evento che si terrà sul canale Twitch di CD Projekt RED. Non mancheremo naturalmente di informarvi di tutte le novità in arrivo.