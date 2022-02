Cyberpunk 2077, confermato un nuovo evento: versioni next-gen in vista?

Potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso delle versioni PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077. CD Projekt RED ha annunciato infatti una diretta streaming dedicata al gioco che si terrà domani, martedì 15 febbraio, alle ore 16 sul canale Twitch ufficiale. L'occasione potrebbe essere utile anche per svelare il futuro del titolo, che dovrebbe offrire una grossa espansione.

Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series, nuova patch e DLC nel nuovo evento?

Le voci di corridoio delle ultime settimane affermano che le versioni native per next-gen di Cyberpunk 2077 sarebbero arrivate entro i primi tre mesi dell'anno, come del resto è intenzione ufficiale da parte dello sviluppatore polacco. Stando alle indiscrezioni, CD Projekt RED avrebbe in mente un vero e proprio rilancio per l'occasione con una nuova versione, chiamata Samurai Edition, che includerà anche diverse novità nel gameplay.

Insieme all'aggiornamento next-gen, dunque, potrebbe esserci lo spazio anche per una nuova patch destinata anche alle altre versioni già disponibili: PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Inoltre, sempre stando alle voci, lo studio dovrebbe svelare i piani relativi alle future espansioni, che dovrebbero pareggiare per importanza e dimensioni quelle viste in The Witcher 3.

Appuntamento dunque a domani, martedì 15 febbraio ore 16, per scoprire quale sarà il futuro di Cyberpunk 2077, un gioco che a modo suo continua a far discutere gli appassionati.