Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S arriva oggi con una sorpresa?

È previsto oggi, martedì 15 febbraio, alle ore 16 il nuovo evento di CD Projekt RED dedicato a Cyberpunk 2077. Secondo molti, la diretta streaming su Twitch sarà l'occasione per svelare finalmente le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S del gioco, che dovrebbero debuttare addirittura oggi in concomitanza con l'annuncio. Oltre ai vari indizi nelle scorse ore che sembrano suggerire la cosa, ne arriva un altro che potrebbe invece anticipare una piccola sorpresa.

Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S arriva anche con una demo gratuita?

Proprio così: un banner pubblicitario comparso per un attimo sul sito spagnolo 3D Juegos ha anticipato il debutto di una demo giocabile gratuita di Cyberpunk 2077, a quanto pare riferita proprio alle versioni PS5 e Xbox Series X/S. CD Projekt potrebbe giocarsi dunque questa carta per provare a convincere i più scettici sulla bontà di questa nuova edizione, al fine di risollevare il gioco anche dal punto di vista delle vendite.

Per il resto, l'arrivo dell'upgrade next-gen pare cosa fatta: sul Microsoft Store, Cyberpunk 2077 risulta da ieri sera tra i giochi ottimizzati per Xbox Series X/S, una icona che viene solitamente riservata proprio ai titoli nativi per console di ultima generazione. Inoltre, è aumentato anche il “peso” richiesto dal gioco, che passa da 58 GB a quasi 90 GB.

Insomma, pare proprio che ci siamo. Appuntamento a questo pomeriggio, ore 16, quando CD Projekt RED dovrebbe finalmente annunciare ufficialmente questa attesissima versione del suo gioco di ruolo.