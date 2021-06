Cyberpunk 2077 potrebbe presto tornare sul PlayStation Store, da qualche ora il titolo di CD Projekt può essere nuovamente aggiunto alla lista dei desideri. Gli ultimi rumor vorrebbero il ritorno ufficiale tra un paio di giorni al massimo, in concomitanza con una consistente patch che sistemi ulteriormente la versione console del titolo open world.

L'ultima opera videoludica dello sviluppatore polacco è stato al centro di aspre critiche fin dal day-one, a causa delle aspettative disattese dai numersi problemi tecnici del gioco. Cyberpunk 2077 è arrivato lo scorso dicembre per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia, fin da subito i videogiocatori hanno riscontrato grossi problemi di bug e crash, che hanno convinto Sony a rimuoverlo dal PlayStation Store in attesa che venisse sistemato. Inoltre agli utenti insoddisfatti è stata offerta la possibilità di ricevere un rimborso completo.

A distanza di circa 6 mesi dalla rimozione, Cyberpunk risulta ancora assente dallo store Sony, ma a breve potrebbe tornare disponibile all'acquisto su PS4 e PS5, in vista di una prossima patch che migliori ulteriormente l'esperienza di gioco. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Sony, l'intenzione di CD Projekt resta quella di sistemare il gioco e venderlo ancora per diversi anni, dagli utlimi update sembra che la società polacca sia sulla buona strada.

Videogames