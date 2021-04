La copia fisica di Cyberpunk 2077 va in offerta su Amazon a 29,99€, il prezzo più basso di sempre con uno sconto del 57%. Si tratta della versione per PlayStation 4 e Xbox One, compatibile anche con le rispettive console next gen grazie alla retro-compatibilità.

Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, nonché uno dei titoli più controversi. I problemi al day one hanno diviso l’utenza tra chi ne elogia le potenzialità e chi ne critica gli eccessivi problemi tecnici. A distanza di qualche mese dal lancio sono arrivati diversi update per sistemare le cose, rendendo l’esperienza open world sviluppata da CD Project Red sempre più godibile.

L’enorme mappa può essere esplorata in lungo e in largo e immerge il giocatore in un mondo futiristico, popolato da umani, macchine e personaggi ibridi. L’atmosfera della città di Night City risulta a tratti surreale e coinvolge l’utente offrendo profonda interazione con gli NPC.

Ecco alcuni cenni sulla trama:

Nel 2077 il mondo ha raggiunto la singolarità tecnologica, la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d’America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni; le Mega-Corporations hanno quindi preso il controllo del paese, costituendo enclavi in cui è permesso vivere soltanto ai loro dipendenti… da Wikipedia

Oggi la versione console di Cyberpunk 2077 è in offerta su Amazon a 29,99€, il prezzo più basso di sempre con spedizione espressa Prime e consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Videogames