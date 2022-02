Cyberpunk 2077: patch next-gen è UFFICIALE, video, dettagli e uscita

Nel corso dell'evento organizzato oggi pomeriggio, CD Projekt RED ha svelato e presentato ufficialmente le versioni next-gen di Cyberpunk 2077. Si tratta delle edizioni ottimizzate appositamente per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che arrivano con una nuova patch 1.5, destinata questa anche alle altre piattaforme, che promette di introdurre tantissime novità ad un gioco che praticamente punta a rinascere.

Aggiornamento ore 17:04 – La patch next-gen per PS5 e Xbox Series X/S è disponibile ora per il download, insieme all'aggiornamento 1.5 per tutte le altre piattaforme. Qui la lista di tutte le novità. NOTA: se possedete la versione PS4 e volete passare a quella per PlayStation 5, dovrete scaricare manualmente l'edizione per console next-gen, che è identificata su PS Store con l'etichetta PS5.

Cyberpunk 2077 next-gen per PS5 e Xbox Series X/S, dettagli e video gameplay

Lo sviluppatore polacco ha pubblicato due filmati che mostrano in azione Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che trovate in allegato a questo articolo. Entrambi hanno una durata di circa 30 minuti e permettono di farsi un'idea di come il gioco appare adesso su console next-gen.

Lo studio sintetizza che da queste versioni possiamo aspettarci un titolo che supporta ray tracing, risoluzione dinamica in 4K, tempi di caricamento più rapidi e diversi altri miglioramenti visivi e tecnici, insieme al supporto alle funzioni del DualSense, come trigger adattivi e feedback aptico, su PlayStation 5.

Per quanto riguarda la patch 1.5 che arriva su tutte le piattaforme, quindi anche PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, si tratta di un mega aggiornamento destinato a rivoluzionare un po' l'intera produzione: troviamo un albero abilità completamente rinnovato, miglioramenti all'IA, cambiamenti a traffico e popolazione, miglioramenti al sistema di guida, la possibilità di acquistare case, una economia ribilanciata e molto altro ancora.

Aggiorneremo l'articolo non appena ci saranno ulteriori novità. La patch next-gen di Cyberpunk 2077 dovrebbe essere disponibile a partire da oggi su PS5 e Xbox Series X/S insieme ad una demo gratuita di cinque ore. Si attende che vada online.