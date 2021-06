Lo sviluppatore di Cyberpunk 2077 afferma che i suoi dati hackerati stanno circolando online, compresi quelli relativi ai suoi giochi e dipendenti.

Cyberpunk 2077: cosa è successo?

I dati violati rubati da CD Projekt Red stanno circolando online, secondo qwuanto affermato dalla società polacca. Lo studio dietro Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 afferma di non poter confermare l'esatto contenuto dei dati in circolazione, ma ritiene che riguarda i suoi giochi, appaltatori e dipendenti attuali e non solo. Ha anche avvertito che i dati potrebbero essere stati manipolati o manomessi.

La rivelazione arriva quattro mesi dopo che lo studio ha annunciato per la prima volta di essere stato vittima di un attacco ransomware. Inizialmente ha affermato che gli hacker erano riusciti ad accedere a “determinati dati sensibili” dell'azienda. CD Projekt ha pubblicato la richiesta di riscatto ricevuta in cui gli hacker affermavano di avere accesso al codice sorgente dei suoi giochi tra cui Cyberpunk 2077, The Witcher 3 e Gwent. La nota affermava anche che i dati violati includevano dettagli relativi alle risorse umane, alla contabilità e ad altre operazioni interne.

La società ha affermato che non avrebbe ceduto alle richieste degli hacker e giorni dopo gli aggressori hanno affermato di aver venduto i dati online. Scrivendo in un post sul blog, l'analista di minacce Emsisoft Brett Callow ha affermato di ritenere “probabile” che gli hacker stessero solo affermando di aver trovato un acquirente per “salvare la faccia” dopo aver fallito la pubblicizzazione dell'attacco informatico.

CD Projekt Red ha precedentemente ammesso che gli hacker sono stati in grado di crittografare alcuni dei dati dei suoi dipendenti sulla sua rete. Ma la società ha affermato che la sua indagine non ha trovato prove del trasferimento dei dati dai sistemi della società.

L'hack ha seguito il travagliato lancio dell'ultimo titolo di successo dello studio, Cyberpunk 2077. Anche se ha venduto bene ed è stato inizialmente ben accolto dalla critica, i giocatori hanno scoperto rapidamente che il gioco era pieno di bug e quasi ingiocabile su console più vecchie. La situazione era così grave che il titolo è stato ritirato dal PlayStation Store.

