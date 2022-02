Cyberpunk 2077: come fare l'update da PS4 a PS5 e passare i salvataggi

L'attesissimo aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 è arrivato ieri come previsto dopo l'evento organizzato da CD Projekt RED che ci ha presentato le caratteristiche delle versioni PS5 e Xbox Series X/S e le tante novità della patch 1.5. Se su Xbox il passaggio alla versione next-gen avviene in automatico grazie a Smart Delivery, passare da PS4 a PS5 non è invece un'operazione immediata. Con questa guida vi spieghiamo come fare e parliamo anche di salvataggi e trofei.

Cyberpunk 2077: come fare l'aggiornamento da PS4 a PS5

La versione PlayStation 5 di Cyberpunk 2077 è trattata praticamente come se fosse un gioco a parte. Quindi, il titolo che avete installato al momento sulla vostra PS5 è sempre legato all'edizione PS4 e l'aggiornamento che si scaricherà in automatico sarà semplicemente la patch 1.5 prevista per tutte le versioni. Per giocare alla versione PS5 dovrete invece proseguire come segue:

Assicuratevi che il disco di Cyberpunk 2077 sia inserito nella vostra PlayStation 5;

Aprite il PlayStation Store;

Cercate il gioco;

Adesso, di fianco alla versione PS4, vedrete comparire anche la versione PS5, che riconoscerete grazie alla sua etichetta;

Aprite la scheda di Cyberpunk su PS5 e date il via al download.

A questo punto, scoprirete che nella vostra libreria giochi ci saranno “due” Cyberpunk 2077: per riconoscere correttamente la versione PS5 potete affidarvi all'etichetta di fianco al nome oppure, ancora più semplicemente, l'edizione next-gen ha in copertina V in versione femminile, mentre quella PS4 resta con la versione maschile. Così non potrete davvero sbagliare.

Ovviamente se possedete il gioco in digitale basterà semplicemente aprire il PlayStation Store e scaricare il titolo PS5.

Cyberpunk 2077: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Se avevate iniziato una partita e volete riprendere da quel punto anche su PlayStation 5, il passaggio dei salvataggi avviene in modo automatico se avete giocato al titolo già sulla nuova console.

Se invece lo avete giocato proprio su PlayStation 4 e adesso siete passati a PS5, oltre ad essere molto fortunati, dovrete invece prima di tutto caricare un salvataggio a vostra scelta sul cloud. Successivamente, avviata la versione PlayStation 5, avrete la possibilità di scaricarlo.

Si tratta di una funzione specifica per il gioco che non necessita dell'abbonamento PlayStation Plus, ma supporta solamente un file di salvataggio. Scegliete dunque con cura.

Perché non vengono trasferiti i trofei da PS4 a PS5?

Come dicevamo, la versione PlayStation 5 di Cyberpunk 2077 è come se fosse un gioco a parte. Per questa ragione, come spiega CD Projekt RED, non è possibile sbloccare immediatamente i trofei già ottenuti con la versione PlayStation 4 se state caricando una vecchia partita. Per riottenere quei riconoscimenti dovrete raggiungere nuovamente le condizioni necessarie per sbloccarli.