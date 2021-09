Il CEO di CD Projekt Red, Adam Kicinski, ha dichiarato che ben 160 sviluppatori sono a lavoro sulla prima espansione ufficiale per Cyberpunk 2077, mentre altri 70 sono “coinvolti nello sviluppo di un progetto ancora non annunciato”. La notizia è stata comunicata durante una recente conferenza dedicata agli investitori.

CD Projekt continua a credere nel progetto Cyberpunk e ad investire risorse per sistemare il gioco ed offrire la miglior esperienza possibile. Kicinski ha confermato che il gioco in versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S è ancora previsto in uscita entro fine 2021, sebbene si sappia ancora poco a riguardo.

“La versione next-gen è un passo importante per la nostra avventura nell'universo di Cyberpunk. Crediamo fermamente nel potenziale a lungo termine di questa IP, ecco perché stiamo lavorando alla prima espansione, sebbene non posso dire ancora nulla in merito.” “Per onorare la promessa fatta ai giocatori, abbiamo intenzione di continuare a migliorare Cyberpunk il più a lungo possibile… Al momento 160 persone stanno lavorando alla prima espansione per Cyberpunk, mentre altri 70 sono coinvolti in un progetto ancora non annunciato.”

Le parole del CEO dimostrano quanto il team di sviluppo creda ancora nel progetto Cyberpunk 2077, tanto da investire risorse per lo sviluppo di contenuti aggiuntivi, a distanza di circa 9 mesi da un day-one fitto di problemi tecnici e richieste di rimborso.

