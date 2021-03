Tra le offerte di oggi è possibile trovare la custodia per AirPods in pelle su Amazon a 8,29€, si tratta di uno sconto del 79% rispetto al prezzo solito di ben 40 euro.

Questa cover del marchio Native Union è perfetta per AirPods di prima e seconda generazione e supporta la ricarica wireless, è realizzata in vera pelle italiana di provenienza sostenibile e da un look premium alle cuffie true wireless di Apple. La custodia per AirPods adesisce perfettamente al case, sulla parte frontale è presente un foro per rendere visibile il led di stato, che indica quando le cuffie sono in carica. Non manca un’apertura sul fondo per la ricarica tramite cavo lightning.

La custodia è disponibile in 5 diverse colorazioni, l’offerta più interessante è applicata al modello marrone in pelle.

Oggi su Amazon è possibile acquistare la cover a 8,29€, un risparmimo di oltre 30 euro rispetto al listino, è disponibile la spedizione Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

