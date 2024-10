Cuffiette Bluetooth di qualità a prezzo basso? Soundcore P20i a 17€

È da un po’ di tempo che cerchi degli auricolari wireless con tecnologie di ultima generazione e che siano comode, senza però dover spendere un capitale? Allora la tua ricerca si può dire conclusa. Se vai subito su Amazon può emettere nel tuo carrello le cuffiette Bluetooth Soundcore P20i a soli 17,99 euro, invece che 34,99 euro. Per averle a questo prezzo applica anche il coupon che vedi in pagina.

Dunque in questo momento c’è uno sconto del 43% sul prezzo originale più un ulteriore ribasso del 10% con il coupon per un risparmio totale di be 17 euro. Inutile dire che una promozione del genere durerà poco quindi devi essere veloce.

Soundcore P20i: cuffiette Bluetooth eccezionali

Nonostante il costo sia veramente ai minimi termini le cuffiette Bluetooth Soundcore P20i non deludono affatto. Possiedono innanzitutto un design estremamente confortevole con inserti in silicone che si adattano alle orecchie e garantiscono un isolamento acustico perfetto. Sono piccole e leggere e anche la custodia è super compatta ed è dotata di un laccetto che ti permette di agganciarla dove vuoi.

Hanno driver da 10 mm che regalano un sono dettagliato e potente. La tecnologia Bluetooth 5.3 offrire una connessione rapida con i tuoi dispositivi e garantisce bassissima latenza. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX5 e questo ti permette di usarle anche mentre fai attività sportive. Godono di due microfoni interni per chiamate perfette e hanno una super batteria che dura 10 ore con una singola ricarica e 30 ore con la custodia.

Sono davvero la soluzione migliore per chi non vuole spendere ma avere comunque un prodotto di qualità. Perciò non aspettare che sia tardi. Dirigiti ora su Amazon e acquista le tue cuffiette Bluetooth Soundcore P20i a soli 17,99 euro, invece che 34,99 euro. Ricordati che per averle a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina. Le potrai ricevere già domani senza costi aggiuntivi se sei un cliente Prime. Altrimenti puoi abbonarti subito cliccando qui.