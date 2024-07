Cuffie Yamaha TW-E7B: qualità impressionante, tue con il 50% di sconto

Le cuffie TW-E7B di Yamaha, seguendo la filosofia True Sound, sono destinate a chi desidera un’immersione totale nella musica, garantendo qualità sonora senza rinunciare a tecnologia avanzata e funzioni pratiche. True Sound avvicina l’ascoltatore all’artista tramite tecnologie acustiche ed elettroniche. Le TW-E7B includono Listening Care – Advanced per un’equalizzazione intelligente a qualsiasi volume, assicurando che ogni sfumatura musicale sia percepibile.

Caratterizzate da un driver da 10 mm, queste cuffie riproducono fedelmente le basse frequenze e minimizzano le vibrazioni indesiderate grazie a un design studiato. La vestibilità eccellente, con cinque diverse dimensioni di gommini, garantisce comfort e minima dispersione sonora. Inoltre, il Listening Optimizer corregge il suono in tempo reale, adattandosi alla forma dell’orecchio.

La tecnologia ANC esclusiva di Yamaha blocca il rumore esterno senza compromettere la qualità della musica, mentre Listening Care – Advanced bilancia le frequenze a volumi bassi per preservare l’integrità musicale e promuovere pratiche di ascolto sicuro. Le cuffie offrono anche funzioni pratiche come la modalità Ambient Sound, ideale per sentire l’ambiente circostante, e una modalità Gaming a bassa latenza.

La connettività è stabile grazie a TrueWireless Mirroring e alla funzione di scambio di ruoli per prolungare la durata della batteria, che raggiunge fino a 22 ore complessive (6 ore dalle cuffie e 16 ore dalla custodia di ricarica). La modalità di rilevamento in-ear consente un’esperienza d’uso fluida, mettendo automaticamente in pausa la musica quando una cuffia viene rimossa. Infine, l’app Headphone Control permette di personalizzare l’EQ e altre impostazioni.

Tantissima qualità e un pacchetto di funzionalità avanzate impressionante: non farti scappare la possibilità di acquistarle con il 50% di sconto.