Cuffie wireless Soundcore Q20i: comode, 40h di audio e cancellazione rumore

Oggi ti segnalo questa strepitosa offerta per avere delle cuffie senza fili spettacolari spendendo veramente pochissimo. Dunque prima che sia tardi e l’occasione sparisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello le Cuffie wireless Soundcore Q20i a soli 26,69 euro, anziché 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. È esclusiva per i clienti Prime, se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Siamo dunque di fronte a un ribasso sul prezzo di listino del 34%, più un ulteriore sconto con il coupon del 10%, per un risparmio totale davvero niente male. Anche perché queste sono cuffie Bluetooth spettacolari, con audio preciso, batteria gigante e cancellazione del rumore.

Cuffie wireless Soundcore Q20i a prezzo assurdo

Sicuramente ora il rapporto qualità prezzo delle Cuffie wireless Soundcore Q20i è qualcosa di fuori dal comune, difficilmente potrai trovare di meglio. Innanzitutto offrono una comodità incredibile che ti consente di tenerle a lungo senza problemi. Hanno cuscinetti morbidi a l’archetto imbottito sulla parte che poggia sula testa. E poi sono leggerissime.

Godono di un audio forte e preciso, con bassi potenti per garantire il massimo coinvolgimento in base a ciò che stai ascoltando. La cancellazione attiva del rumore fino al 90% ti permette di fare chiamate perfette senza disturbi ambientali e anche chi ti ascolta potrà sentirti molto bene. Hanno la tecnologia di doppia connessione che ti consente di collegarle fino a due dispositivi contemporaneamente e poi di passare da uno all’altro in un attimo. Inoltre la batteria è in grado di durare per 40 ore con una sola ricarica.

Una vera forza della natura che oggi puoi avere a molto meno del loro prezzo. Quindi non perdere l’occasione. Vai subito su Amazon e acquista le tue Cuffie wireless Soundcore Q20i a soli 26,69 euro, anziché 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se concludi l’ordine ora le riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.