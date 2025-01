Cuffie wireless con 50 ore di autonomia e 4 EQ oggi a soli 22€

Tieniti pronto perché ti sto per segnalare un’offerta davvero speciale e sicuramente durerà pochissimo, ragion per cui devi essere rapido. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie wireless PowerLocus a soli 22,99 euro, invece che 27,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto sono da prendere al volo. Potrai ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto senza disturbi. Puoi fare chiamate in qualsiasi ambiente senza distrazioni e modificare le modalità audio in base alle tue preferenze. Inoltre godono di una super batteria in grado di durare per tutto il giorno e oltre.

Cuffie wireless spettacolari a prezzo tagliato

È sicuramente il prezzo a rendere queste cuffie wireless uno dei migliori acquisti di oggi ma non è l’unica cosa interessante. Grazie a un design estremamente confortevole le potrai indossare per tutto il giorno senza problemi. Questo anche grazie a una super batteria in grado di durare fino a 50 ore con una ricarica completa.

Potrai avvalerti di 4 modalità di equalizzazione in base a ciò che stai ascoltando per avere sempre la migliore esperienza. I microfoni interni riescono a captare sono la tua voce restituendola al meglio per chiamate perfette. La connessione Bluetooth 5.3 garantisce affidabilità e una bassissima latenza. Ottime dunque anche per guardare film e serie TV. E volendo le potrai collegare con un cavo Jack da 3,5 mm praticamente a qualsiasi dispositivo.

Questa è assolutamente un’offerta più unica che rara e proprio per questo motivo scadrà da un momento all’altro. Per cui affrettati. Vai subito su Amazon e acquista le tue cuffie wireless PowerLocus a soli 22,99 euro, invece che 27,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.