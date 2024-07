Cuffie Sony ULT WEAR: per un suono IMPECCABILE (-28%)

Le cuffie Sony ULT WEAR sono ora disponibili con uno sconto eccezionale del 28% su Amazon, offrendo un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della musica e della tecnologia. Queste cuffie combinano stile, comfort e prestazioni di alto livello, rendendole un accessorio indispensabile per ogni situazione, che tu sia in viaggio, al lavoro o a casa. Approfitta subito di questa promozione e falle tue al prezzo speciale di soli 142,99 euro, anziché 199,00 euro.

Cuffie Sony ULT WEAR: difficile trovare di meglio a questo prezzo

ULT WEAR è sinonimo di potenza sonora. Grazie al processore integrato V1 di Sony e alle unità driver da 40 mm di alta qualità, queste cuffie sono progettate per chi desidera un’esperienza di ascolto coinvolgente e vibrante. La funzionalità esclusiva ULT POWER SOUND, attivabile tramite un semplice pulsante, offre due modalità audio distintive: Deep Bass, che aggiunge profondità alle frequenze basse, e Attack Bass, che incrementa l’energia dei tuoi brani preferiti.

Una delle caratteristiche più apprezzate delle Sony ULT WEAR è il Noise Cancelling avanzato, che permette di isolarsi completamente dalle distrazioni esterne e immergersi nella musica. Tuttavia, quando è necessario essere consapevoli dell’ambiente circostante, la modalità Ambient Sound offre un equilibrio perfetto tra isolamento acustico e percezione del mondo esterno.

Oltre alla qualità del suono, le cuffie Sony ULT WEAR garantiscono un comfort eccezionale grazie al design over ear, ideale anche per utilizzi prolungati. La custodia compatta e resistente consente di portarle ovunque con facilità, proteggendo le cuffie da urti e graffi.

Le chiamate in vivavoce sono sempre nitide e chiare con i microfoni Beam Forming e la tecnologia Precise Voice Pickup, perfetti per comunicare anche in ambienti rumorosi. Inoltre, la lunga durata della batteria è un altro punto di forza: fino a 30 ore di ascolto con Noise Cancelling attivo e fino a 50 ore con questa funzione disattivata. E per chi ha bisogno di una ricarica rapida, bastano solo 3 minuti per ottenere 1,5 ore di riproduzione.

La connettività delle ULT WEAR è altrettanto impressionante. Con la connessione Multipoint, è possibile collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, e con le funzionalità Fast Pair e Swift Pair, l’accoppiamento con dispositivi Android e Windows 10 è rapido e senza problemi.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di ascolto con le cuffie Sony ULT WEAR, ora in offerta su Amazon. Approfitta subito dello sconto esclusivo e acquistale al prezzo speciale di soli 142,99 euro, prima che sia troppo tardi.