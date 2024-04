Cuffie Sony con cancellazione del rumore: durano 30 ore (-37%)

Le cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4, oggi disponibili ad un prezzo straordinariamente basso, si distinguono per le eccezionali prestazioni e per una qualità costruttiva di alto livello. Potrai godere di un suono ricco e coinvolgente fin dal primo utilizzo, per un’esperienza d’ascolto che ti lascerà senza parole. Inoltre, sono estremamente confortevoli da indossare, garantendo un piacere autentico per le tue orecchie.

Approfitta dell’offerta in corso su Amazon ed acquista subito le cuffie Sony con uno sconto incredibile del 37%: le porti a casa spendendo solo 239 euro invece di 380 euro, ma ricorda che non hai più molto tempo.

Crollo di prezzo per queste cuffie Bluetooth Sony

Le cuffie sono dotate di un sistema di cancellazione del rumore impeccabile, grazie al processore noise cancelling HD QN1 ed al nuovo chip Bluetooth: dimentica ogni distrazione. La qualità del suono è di livello premium, supportando l’Hi-Res Audio e ottimizzando i file musicali compressi tramite la tecnologia DSEE Extreme.

La funzione SPEAK-TO-CHAT permette di mettere automaticamente in pausa la musica durante le conversazioni, mentre l’opzione WEARING DETECTION spegne le cuffie quando non vengono indossate per diverso tempo. Inoltre, la Multi-Point Connection dà modo di associare le cuffie a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Sfrutta questa clamorosa promozione e salva nel carrello le tue cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4 risparmiando 141 euro: potrai riceverle a casa in tempi rapidissimi e senza costi di spedizione.