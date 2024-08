Cuffie JBL Quantum 910P: un'ESPERIENZA immersiva (-9%)

Le cuffie da gaming JBL Quantum 910P rappresentano un autentico salto di qualità per chiunque desideri un’esperienza di gioco immersiva e senza compromessi. Grazie alla tecnologia JBL QuantumSPATIAL 360 su PlayStation e JBL QuantumSPHERE 360 su PC, queste cuffie offrono un’acustica di livello superiore, capace di trasformare ogni sessione di gioco in un’esperienza coinvolgente e realistica. Dai rumori più sottili ai suoni più intensi, ogni dettaglio viene reso con una precisione incredibile, permettendoti di individuare con facilità la provenienza di ogni suono e immergendoti completamente nel gioco.

Inoltre oggi, grazie a uno sconto del 9% su Amazon, puoi acquistarle al prezzo vantaggioso di soli 263,00 euro, anziché 290,00 euro.

Cuffie JBL Quantum 910P: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Le JBL Quantum 910P sono dotate della tecnologia Hi-Res JBL QuantumSOUND Signature, che porta il suono a un livello mai visto prima nel mondo del gaming. Questa tecnologia, combinata con il sistema di Head Tracking, rende ogni momento di gioco epico, garantendo un audio immersivo che ti avvolge a 360 gradi. Che tu stia camminando in una foresta virtuale o affrontando un’esplosione in un campo di battaglia, le cuffie riproducono ogni suono con una chiarezza e una profondità straordinarie.

Un altro punto di forza delle JBL Quantum 910P è la loro eccezionale autonomia. Con fino a 39 ore di utilizzo continuo, queste cuffie ti permettono di giocare senza interruzioni, grazie anche alla comoda funzione di ricarica mentre giochi. Questo significa che potrai continuare a combattere fianco a fianco con la tua squadra senza preoccuparti che la batteria si esaurisca sul più bello.

Ottimizzate per PlayStation, ma compatibili anche con PC, Mac, Xbox, Nintendo Switch, smartphone e VR, queste cuffie sono pensate per adattarsi a qualsiasi piattaforma di gioco. Il design ergonomico, con un archetto leggero e cuscinetti in Memory Foam, garantisce un comfort prolungato, anche durante le maratone di gioco più intense.

Le JBL Quantum 910P, oggi in sconto del 9% su Amazon, sono il complemento ideale per chi cerca il massimo dal proprio setup di gioco. Non lasciarti scappare questa occasione e scopri ora il vero potenziale del tuo gaming, al prezzo speciale di soli 263,00 euro.