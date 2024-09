Cuffie gaming wireless per PC e PS5: in offerta su Amazon a un prezzo TOP (32€)

Oggi Amazon propone un paio di cuffie da gaming in offerta ad un prezzo decisamente competitivo. Queste cuffie wireless sono disponibili a soli 32,67€ e offrono una combinazione di prestazioni audio elevate e versatilità.

Dotate di doppia modalità wireless a 2,4GHz e Bluetooth 5.3, garantiscono una connessione stabile con una latenza inferiore a 30 ms, perfetta per giochi su PC, PS5, PS4 e dispositivi mobili. La trasmissione senza perdite e i driver da 50 mm assicurano un suono immersivo, ideale per giochi come Fortnite e Call of Duty.

Queste cuffie sono progettate per offrire un’esperienza audio coinvolgente con bassi migliorati e un’ottima precisione sonora. La modalità surround 7.1 garantisce una percezione spaziale precisa, catturando ogni dettaglio, sia per i giochi che per i contenuti multimediali.

La batteria garantisce oltre 30 ore di autonomia con una portata wireless fino a 10 metri, permettendo piena libertà di movimento durante le lunghe sessioni di gioco.

Il design ergonomico, con paraorecchie in pelle proteica e una fascia imbottita, assicura un comfort prolungato, perfetto per lunghe sessioni di gioco. Grazie alle tre opzioni di connessione (Bluetooth, USB da 2,4 GHz e cavo audio da 3,5 mm), queste cuffie offrono una compatibilità estesa con PC, console e dispositivi mobili. Non farti scappare questa occasione: acquistale subito a meno di 33€!