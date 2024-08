Cuffie gaming PlayStation, offerta wow: oggi a soli 31,29€ (Amazon)

Le Trust Gaming GXT 498W Forta sono cuffie da gaming progettate specificamente per PS5 e PS4, con una licenza ufficiale PlayStation, e attualmente in offerta su Amazon al prezzo clamorosamente ribassato di soli 31,29€. Si tratta di un imperdibile sconto del 37%.

Queste cuffie sono caratterizzate da un design ecosostenibile, realizzate con materiali riciclati, in linea con l’impegno di Trust per la sostenibilità ambientale. Le GXT 498W Forta sono cuffie over-ear, che offrono un comfort prolungato grazie ai morbidi cuscinetti auricolari, ideali per lunghe sessioni di gioco.

Il microfono è staccabile, una caratteristica molto apprezzata in quanto permette di utilizzare le cuffie anche come semplici auricolari per ascoltare musica o guardare film. Il microfono offre una buona qualità audio per le comunicazioni in-game, ed è facile da rimuovere quando non necessario.

Queste cuffie utilizzano un cavo da 1,2 metri con jack audio da 3,5 mm, garantendo compatibilità non solo con le console PlayStation, ma anche con altri dispositivi dotati di ingresso jack, come PC e smartphone. La connessione cablata assicura una trasmissione del segnale stabile e senza ritardi, essenziale per i giochi competitivi.

In termini di qualità audio, le GXT 498W Forta offrono un suono chiaro e bilanciato, adeguato per la maggior parte delle esigenze di gaming, con bassi profondi che migliorano l’immersione nei giochi. Le cuffie sono anche compatibili con il feedback aptico della PS5, che può migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco. A questo prezzo, sono davvero un ottimo prodotto: non farti scappare questa offerta, rimane ancora pochissimo tempo.