Le cuffie da Gaming Fnatic REACT sono in offerta su Amazon a soli 64,99€. Il ribasso del 24% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€ che rende l'acquisto più economico.

Fnatic REACT: le cuffie da gaming definitive

L'aspetto particolare eppure lineare concede alle cuffie da gaming Fnatic React un'estetica unica e inconfondibile. Disponibile in questa loro colorazione nera promettono delle prestazioni professionali e degne dei Pro Player.

Realizzate con materiali ultra leggeri e durevoli, vantano una qualità ottima e un'ergonomia elevata. Possono essere indossate per ore senza sentire fastidi grazie anche alle imbottiture in pelle e Memory Foam. Il comfort è assicurato così come la longevità data dalla struttura interamente in metallo.

Gli altoparlanti sono dotati di driver da 53 millimetri che erogano un suono potente e corposo. Il risultato finale è equilibrato grazie alle varie camere sonore individuali dedicate ai toni bassi, toni medi e toni alti.

Trattandosi di un dispositivo dedicato al gaming, questo è dotato altresì di microfono. La voce viene catturata in modo nitido e chiaro al fine di garantire una comunicazione semplice in partita. Sul cavo sono presenti sia un tasto per controllare il volume che per mutare o azionare l'apparecchio.

Come intuibile sono wearable cablate con attacco Jack.

Per quanto riguarda la compatibilità, infine, le cuffie sono utilizzabili su Mac, Nintendo Switch, PC, Playstation e Xbox One.

