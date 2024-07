Cuffie bluetooth Soundcore: doppio sconto da non perdere su Amazon

Se stavi cercando un nuovo paio di cuffie bluetooth è arrivata l’occasione giusta su Amazon sulle Soundcore by Anker P40i che oggi possono essere tue a soli 47,99 euro invece di 69,99, grazie al codice promozionale da attivare in pagina sotto al prezzo del prodotto.

Soundcore by Anker P40i: le caratteristiche delle cuffie

Le cuffie in questione sono dotate di una tecnologia di cancellazione del rumore attiva che riesce a isolarti completamente dai rumori esterni: merito degli algoritmi avanzati con cui vengono rilevati i suoni ambientali in modo da annullarli totalmente per regalarti un’oasi di tranquillità anche nei luoghi più rumorosi.

La qualità del suono è altrettanto eccezionale con trasduttori da 11 mm, insieme alla tecnologia BassUp, che garantiscono bassi potenti e un’esperienza audio immersiva. I sei microfoni e un algoritmo AI avanzato permetteranno invece alla tua voce di essere sempre chiara e forte nelle chiamate.

La durata della batteria si attesta sulle 12 ore di musica ininterrotta che arrivano a 60 con la custodia di ricarica. La custodia, peraltro, funge anche da supporto per il telefono dandoti modo quindi di goderti i tuoi contenuti preferiti a mani libere.

Con certificazione IPX5 che le rende resistenti all’acqua e al sudore, sono ideali da usare anche sotto la pioggia o per allenarti. Acquistale adesso in sconto a soli 47,99 euro invece di 69,99.