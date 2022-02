Cuffie Bluetooth Sony ECCEZIONALI e SCONTATISSIME: ti bastano 29€

Le cuffie Bluetooth Sony WH-CH510, oltre a restituire una qualità del suono ineccepibile, possono contare sull'estrema comodità dei padiglioni che, anche dopo diverse ore di utilizzo, non ti faranno avvertire alcuna stanchezza. Che dire poi dell'autonomia? Fenomenale: ti basti sapere che potrai utilizzarle per più di un giorno con una sola ricarica!

Certe occasioni vanno colte al volo: completa l'ordine su Amazon e, con un folle sconto del 40%, pagherai appena 29,90 euro con un risparmio di oltre 20 euro.

Cuffie Bluetooth Sony WH-CH510 in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

Ascolta i tuoi brani preferiti in modalità Bluetooth, associando con estrema rapidità smartphone o tablet.

Morbide da indossare ma soprattutto leggerissime, considerando un peso di soli 132 grammi. Il design dei padiglioni regolabili garantisce la massima ergonomia, riuscendo ad adattarsi perfettamente alla forma delle orecchie. Non mancano i pratici pulsanti tramite cui interagire in modo istantaneo con le tue playlist. La batteria assicura una durata continuativa fino a 35 ore: basterà una ricarica di appena 10 minuti per ulteriori 90 minuti di riproduzione musicale.

Un vero piacere per le orecchie, sotto ogni punto di vista! Metti nel carrello le tue cuffie Bluetooth Sony WH-CH510: oltre ad un notevole risparmio di spesa, le riceverai a casa in tempi rapidissimi.