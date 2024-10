Cuffie bluetooth Sony con cancellazione del rumore in sconto Amazon

Le Sony WH-CH720N sono delle cuffie bluetooth con tecnologia di cancellazione del rumore e lunga durata della batteria che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon al prezzo eccezionale di soli 69,90 euro. Grazie alla spedizione Prime potresti persino riceverle in giornata, a seconda del tuo domicilio.

Cuffie Sony WH-CH720: cancellazione del rumore e lunga durata della batteria

Le Sony WH-CH720N sapranno soddisfarti per la loro capacità di garantirti un’esperienza audio immersiva e coinvolgente data dal processore V1 integrato e dalla tecnologia DSEE: ascoltare la musica sarà insomma come essere in studio.

La tecnologia di cancellazione del rumore è un grosso supporto in tal senso perché, con la tecnologia Dual Noise Sensor, ti permette di adattare il suono alle tue preferenze specie se utilizzi l’app Headphones Connect con cui regolare l’audio su 20 diversi livelli.

La batteria arriva fino a 35 ore con la cancellazione del rumore attivata, ideale per chi ha bisogno di cuffie affidabili durante lunghi periodi di utilizzo, mentre l’ergonomia garantisce comfort anche dopo diverse ore di ascolto.

Altra caratteristica è la connessione multipoint con cui gestire facilmente più dispositivi senza interruzioni: le funzioni Voice Control e le modalità di connessione Swift Pair e Fast Pair rendono inoltre l’utilizzo ancora più semplice e immediato.

Queste cuffie sono ideali se cerchi una combinazione di qualità sonora, comfort e funzionalità di ultima generazione: perfette per l’uso quotidiano possono essere tue a soli 69,90.