Cuffie Bluetooth Philips a SOLI 16€: è una FOLLIA o un ERRORE di Amazon?

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che l’offerta che sto per segnalarti è una di quelle da “clic più veloce” e quindi devi essere veramente rapidissimo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie Bluetooth Philips a soli 16,99 euro, invece che 49,99 euro.

Non stropicciarti gli occhi perché è tutto vero, non stai sognando. Sei di fronte uno sconto del 66% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 33 euro sul totale. Si tratta di un minimo storico ragion per cui non puoi guardarti troppo in giro perché da un momento all’altro la promozione sparirà.

Cuffie Bluetooth Philips a prezzo fuori di testa

Le cuffie Bluetooth Philips hanno già un rapporto qualità prezzo eccezionale ma con questo ulteriore sconto del 66% sono da prendere all’istante. Godono di un design estremamente leggero pensato per garantire il massimo del comfort anche dopo ore e ore di utilizzo. Riescono a isolare bene dal rumore esterno e, grazia driver al neodimio da 32 mm, riuscirai ad ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente.

Godono di microfoni incorporati che isolano la tua voce dai rumori ambientali e ti permettono di fare chiamate perfette. Possiedono comandi per passare da una traccia musicale all’altra, rispondere alle chiamate e il famoso pulsante Bass Boost per regalare bassi ancora più profondi. E poi hanno una batteria straordinaria in grado di durare fino a 29 ore di riproduzione con una sola ricarica.

Godono di microfoni incorporati che isolano la tua voce dai rumori ambientali e ti permettono di fare chiamate perfette. Possiedono comandi per passare da una traccia musicale all'altra, rispondere alle chiamate e il famoso pulsante Bass Boost per regalare bassi ancora più profondi. E poi hanno una batteria straordinaria in grado di durare fino a 29 ore di riproduzione con una sola ricarica.