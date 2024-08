Cuffie Bluetooth con cancellazione rumore e audio al TOP: una bomba

Un paio di cuffie Bluetooth di cui non fare a meno. Comode, pratiche e con funzioni avanzate per usarle tutti i giorni senza mai pentirti dell’acquisto. Sto parlando delle famosissime Soundcore by Anker Q30 che indossi e non vuoi mai più mettere a posto.

Sono eccezionali e non per nulla tra le più amate e acquistate sul web. Su Amazon le trovi con un doppio sconto eccezionale per farle tue a soli 55,99€. Fossi in te non perderei tempo ma anzi, mi collegherei subito sulla pagina e spunterei il coupon.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cuffie Bluetooth di Soundcore: una certezza quando le indossi

Disponibili in colorazione nera, queste cuffie Bluetooth sono adatta a più utilizzi. Se vuoi ascoltare la tua musica senza preoccuparti dei fili oppure goderti streaming e chiamate, hai tutto a portata di mano… o di orecchio?

Sono comode perché leggere e realizzate con materiali di qualità. I cuscinetti avvolgono le tue orecchie isolandoti dai rumori esterni e offrendoti un comfort superiore. Conta che hanno anche la cancellazione del rumore per non fare a meno di niente (puoi attivarla e disattivarla a piacimento).

Con i comandi sui padiglioni gestisci la riproduzione in modo semplice. Non mancano all’appello i microfoni integrati grazie a cui intrattieni telefonate e registri note vocali con disinvoltura. In più sull’ smartphone puoi scaricare l’applicazione con cui personalizzi l’EQ secondo esigenze e gusti.

Che altro dirti se non che hai a disposizione 40 ore di batteria con una sola carica?

