Cuffie bluetooth con 60 ore di musica a 18 euro: super doppio sconto Amazon

Delle cuffie bluetooth eleganti e capaci di garantirti fino a 60 ore di musica sono protagoniste di una bella doppia offerta su Amazon. Oltre allo sconto già disponibile, infatti, puoi spuntare in pagina una apposita casella coupon per risparmiare un ulteriore 20%: il prezzo finale sarà di 18,76 euro.

Cuffie bluetooth con 60 ore di musica e 6 modalità di equalizzazione del suono

Queste cuffie bluetooth over-ear sono perfette per ascoltare la tua musica preferita in giro senza la scomodità di ricaricarle in fretta: la batteria integrata garantisce infatti ben 60 ore di riproduzione e, in ogni caso, quando vuoi puoi sempre passare al cavo audio da 3,5mm per utilizzarle in modalità cablata.

Le cuffie sono capaci di garantirti un suono HiFi Stereo con bluetooth 5.0 che garantisce reattività e stabilità della connessione: la resa sonora è incredibile con bassi profondi e alti nitidi che ti permettono di immergerti completamente nella tua playlist, anche a volumi bassi.

Inoltre, puoi scegliere tra 6 differenti modalità EQ con cui selezionare tra suoni bassi, jazz, voci, rock, pop e classico, adattandole a ogni genere musicale o attività.

Il microfono integrato è perfetto per avere chiamate nitide, mentre il design pieghevole ti permette di portarle facilmente sempre con te. Dai cuscinetti morbidi ed ergonomici, sono comode da indossare a lungo. Applica il coupon sconto e pagale soltanto 18,76 euro.