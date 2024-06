Cuffie Bluetooth da 40h e cancellazione del rumore in SCONTO del 30%

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione straordinaria che ti permette di avere delle cuffie Bluetooth molto performanti e comode a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le Souncore Q30 a soli 55,99 euro, invece che 79,99 euro.

Con questo sconto del 30% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa delle cuffie senza fili eccezionali. Sono studiate per garantire il massimo del comfort e quindi per poterle tenere per tantissimo tempo senza problemi. Hanno anche un’autonomia enorme, degli ottimi microfoni interni per le chiamate, la connessione multipla e la cancellazione del rumore.

Cuffie Bluetooth Premium a prezzo basso

Queste cuffie Bluetooth garantiscono un suono eccellente, grazie a diaframmi in seta che offrono bassi potenti e alti e medi molto limpidi. Sono dotate della cancellazione attiva del rumore ibrida con doppi microfoni che rilevano soltanto la tua veloce filtrando il 95% dei rumori esterni.

Potrai associarle a due dispositivi contemporaneamente e quindi passare da uno all’altro premendo semplicemente un tasto. Sono estremamente comode e leggere, hanno padiglioni con cuscinetti morbidi e un archetto regolabile con imbottitura sulla parte alta. Infine la batteria, godono di un’autonomia incredibile di ben 40 ore con una ricarica completa.

Una vera bomba pazzesca e per riuscire ad avvalertene dovrai essere veloce. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista le tue cuffie Bluetooth Souncore Q30 a soli 55,99 euro, invece che 79,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.